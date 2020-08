Benfica na meia-final da Youth League: veja aqui todos os golos

O Benfica venceu (1-3) o Dínamo Zagreb, em jogo a contar para os quartos-de-final da Youth League, num encontro em que as águias até estiveram a perder face ao golo de Bernard Karrica, avançado albanês da formação croata, aos 16 minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, Henrique Araújo (37') igualou o marcador.





UEFA Youth League | Dinamo Zagreb 1-1 SL Benfica | GOLO



Está feito o empate para as águias, marca Henrique Araújo! #YouthLeagueEleven pic.twitter.com/CU17ySCF8c — ELEVEN (@ElevenSports_PT) August 18, 2020

Contudo, a entrada fortíssima da equipa orientada por Luís Castro na segunda parte mudou totalmente o rumo do encontro, com Gonçalo Ramos a decidir a eliminatória com um bis em apenas seis minutos (53' e 59'). Úmaro Embaló também esteve em grande nível. Com este resultado, as águias qualificam-se para a meia-final da Youth League, onde irão defrontar os holandeses do Ajax, que esta terça-feira bateram, também por 1-3, os dinamarqueses do Midtjylland.Veja aqui todos os golos das águias:

UEFA Youth League | Dinamo Zagreb 1-2 SL Benfica | GOLO



REMONTADA! Cabeçada de Gonçalo Ramos lá para dentro a virar o jogo. #YouthLeagueEleven pic.twitter.com/yUowHW2Pqf — ELEVEN (@ElevenSports_PT) August 18, 2020