O Benfica não colocou em cima da mesa qualquer proposta para a aquisição de Nikola Maras, defesa-central do Chaves, de apenas 22 anos. Record sabe que o jogador está referenciado – a par de muitos outros – pelas águias, não sendo excluída na Luz a possibilidade de uma investida no futuro, mas desde que tal seja possível por valores quase simbólicos – leia-se, na casa de um milhão de euros, no máximo. Ora, este montante não se enquadra nas pretensões dos flavienses, que pagaram cerca de 400 mil euros pelo jogador.

Ao nosso jornal, o presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, adianta que a cláusula de rescisão de Maras vai disparar em breve: "Há interesse de clubes, mas sem qualquer proposta concreta na secretária. A cláusula de rescisão é de 6 milhões de euros, mas estamos em processo de renovação e subirá para 10 milhões."

Autor: Paulo Silva Reis