Benfica não perdoa hacker Rui Pinto

O Correio da Manhã avança esta sexta-feira que o Benfica não perdoa Rui Pinto e exige saber se o processo, no qual é investigado o alegado envolvimento do hacker no roubo dos emails do clube, foi suspenso provisoriamente.





A cooperação de Rui Pinto com as autoridades portugueses, designadamente nas investigações no futebol, valeu-lhe a libertação imediata- estava em prisão domiciliária em instalações da PJ - e a suspensão provisória de cinco processos que o visavam. Nos últimos meses, o pirata informático desencriptou os discos rígidos, apreendidos na Hungria.