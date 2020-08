Benfica não quer Cebolinha no clássico desta madrugada

O negócio por Cebolinha está preso por detalhes e o Benfica está a fazer pressão para que o jogador não dispute na próxima madrugada o jogo entre o Grémio e o Internacional, que irá define quem medirá forças com o Caxias na finalíssima do campeonato estadual do Rio Grande do Sul.





O extremo é apontado à titularidade no referido encontro mas as águias - como o acordo quase fechado e temendo uma eventual lesão - pretendem que não seja opção.De acordo recolhidas por Record, a SAD das águias pagará os referidos 20 milhões de euros. O clube brasileiro tentou ficar com uma percentagem de uma futura venda, mas o presidente dos encarnados não cedeu. De qualquer forma, o Grémio só queria dinheiro para abrir mão da sua joia e, neste ponto, viu satisfeita a sua pretensão.Jesus nunca escondeu a admiração por Everton, de 24 anos. Ainda ao serviço do Flamengo, quando questionado sobre a contratação de Pedrinho pelo Benfica, disse que havia melhores, indicando, entre outros, o nome do extremo. O novo timoneiro das águias espera tê-lo no Seixal já na segunda-feira, dia em que arranca a preparação para 2020/21.