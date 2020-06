Benfica não sabe quando arrancam obras no Colégio Benfica ou no Centro de Alto Rendimento

A direção do Benfica respondeu a várias perguntas colocadas por 49 sócios dos encarnados colocadas por e-mail. Entre elas, constava uma que dizia respeito à situação das obras em três projetos distintos: o Colégio do Benfica e casa do jogador no Seixal; assim como o Centro de Alto Rendimento do Benfica, cuja primeira pedra foi lançada em 2017.





O clube liderado por Luís Filipe Vieira reiterou que em nenhum dos casos há uma data prevista para avançar com obras."O projeto do Colégio do Benfica, assim como a futura casa do Jogador do Benfica, dois dos projetos mais estruturantes a desenvolver no polo desportivo na margem sul, sofreram alguns atrasos por força de um conjunto de recomendações da Câmara Municipal do Seixal relativamente à utilização dos espaços que circundam o Benfica Campus. Neste momento não é possível avançar com uma data concreta para o arranque das obras. Relativamente à dinamização de um Centro de Alto Rendimento do Benfica, não existe qualquer data para a edificação do mesmo, já que ainda não foi possível chegar a acordo com os municípios onde o mesmo pode vir a ser instalado", pode ler-se na justificação enviada aos sócios.