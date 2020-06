Benfica não sofria quatro golos no campeonato há 23 anos. Salgueiros surpreendeu em 1997

Ainda se lembra da última vez que o Benfica sofreu quatro golos para o campeonato? Já lá vai algum tempo. Foi a 16 de março de 1997 que os encarnados permitiram ao adversário fazer a festa por quatro vezes.





Nessa tarde, a equipa de Manuel José perdeu por 4-3, frente ao Salgueiros. Na reta final do encontro, o Benfica vencia por 3-2 com golos de Edgar, El-Khalej e João Vieira Pinto, mas um bis de Marcos Severo, aos 89 e 90 minutos, permitiu a reviravolta.Nessa época, o Benfica terminou no 2º lugar com 68 pontos, a nove do campeão FC Porto. Já o Salgueiros terminou num tranquilo 8º lugar, posto que é neste campeonato ocupado... pelo Santa Clara.