Benfica não viaja para jogar com Swansea na Premier League International Cup

O Benfica anunciou no site oficial que o jogo com o Swansea a contar para a Premier League International Cup, inicialmente marcado para esta quarta-feira. As águias frisam que tomaram "a decisão de não viajar para o Reino Unido nesta fase, seguindo os conselhos locais de saúde e segurança de restrição de viagens internacionais".





A equipa orientada por Luís Castro iria disputar os quartos-de-final ante o conjunto galês, em Landore.Desta feita, a Premier League vai auscultar os dois emblemas para depois "tomar uma decisão sobre o jogo em questão, algo que o Benfica comunicará oficialmente em tempo próprio", segundo pode ler-se em comunicado.