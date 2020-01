Benfica nega acordo com V. Setúbal por Makaridze

O Benfica negou esta terça-feira a existência de um acordo com o V. Setúbal com vista à transferência de Makaridze por 1,5 milhões de euros, sublinhando, em nota publicada no site oficial, não terem existido "quaisquer conversas ou reuniões entre os dois clubes sobre o referido tema".





Paulo Gomes e o futuro de Makaridze, alvo do Benfica: «Se a cláusula de rescisão for batida teremos de vender» Paulo Gomes e o futuro de Makaridze, alvo do Benfica: «Se a cláusula de rescisão for batida teremos de vender»

A carregar o vídeo ...

Recorde-se que o novo presidente do V. Setúbal, Paulo Gomes, confirmou que a cláusula de rescisão do guarda-redes que está na lista de potenciais alvos do Benfica é de um milhão de euros , mas que até pode sair por menos. Tal dependerá do treinador Julio Velázquez."Estamos a estudar esse dossiê. Tem cláusula de rescisão de um milhão de euros. Se for batida, temos de o vender, mas caso não seja, temos de rever bem. E aí o nosso técnico tem uma palavra a dizer", referiu, na cerimónia de tomada de posse como novo líder dos sadinos.Este é um assunto que está na ordem do dia e Paulo Gomes até já tinha abordado, em entrevista a Record, a cobiça por alguns jogadores do plantel sadino, tendo salientado que chegaram ao clube "propostas interessantes" para alguns elementos, incluindo o guardião. A ideia, sublinha, é clara: "O clube não pode vender à pressa."