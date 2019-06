Benfica nega estar a ‘empurrar’ o pagamento do Atlético Madrid por João Félix

Há praticamente uma semana que João Félix é dado como reforço do Atlético Madrid, mas o anúncio oficial continua pendente do pagamento dos 120 milhões por parte dos colchoneros. Segundo o ‘AS’, a transferência ainda não foi oficializada por uma questão de contabilidade: a SAD do Benfica pediu para transferir o negócio para o exercício seguinte, que começa a 1 de julho, pois em 2018/19 já registou mais de 120 milhões de euros em vendas de jogadores . No entanto, fonte do Benfica negou esta informação ao nosso jornal.

Desde 1 de julho de 2018, a SAD já fez encaixes financeiros com Raúl Jiménez (41 milhões de euros, entre taxa de empréstimo e venda ao Wolverhampton), Talisca (25 milhões, Guangzhou Evergrande) e João Carvalho (15 milhões, Nottigham Forest), além de ter garantido 22,2 milhões com Jovic. Castillo (7,1 milhões, América do México) e Horta (5,7, Los Angeles FC) também entram nas contas.

Félix, de 19 anos, acertou com o Atlético um contrato válido por cinco épocas. Irá receber em cada uma delas 6 milhões de euros, que poderão chegar a sete, em função de objetivos. O avançado, que se impôs no onze encarnado na segunda metade da temporada, vai ficar blindado por uma cláusula de rescisão recorde de 350 milhões de euros.