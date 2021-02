Benfica nega interesse em Al Musrati

O Benfica negou estar interessado em Al Musrati, médio do Sp. Braga. Os encarnados falam em "especulações que não vão desviar o foco nem diminuir o espírito de grupo e perseverança."





"O Sport Lisboa e Benfica desmente qualquer interesse no jogador Al Musrati, ao contrário do que é hoje veiculado no jornal 'A Bola'.

O Benfica lamenta que, até em vésperas de um jogo decisivo para a sua continuidade na Liga Europa, se multipliquem na comunicação social falsidades sobre o presente e o futuro do Clube, à imagem do que tem acontecido nos últimos dias. Especulações que não vão desviar o foco nem diminuir o espírito de grupo e perseverança com que todos os seus profissionais encaram os desafios que o Benfica tem pela frente."