Benfica nega ter sido notificado pelo Ministério Público

O Benfica negou este domingo ter sido notificado pelo Ministério Público relativamente ao processo dos vouchers. Esta foi a reação dos encarnados a uma reportagem que vai ser exibida na noite deste domingo na TVI e que já foi anunciada pela estação de Queluz de Baixo.





As ofertas dos encarnados a árbitros, no final dos jogos das equipas principal e B, foi denunciada por Bruno de Carvalho, à data presidente do Sporting, em outubro de 2015, dando origem ao chamado caso vouchers Eis o comunicado publicado no site:"A respeito de uma peça divulgada na TVI ('Benfica e Arbitragem'), promovendo o jornal de domingo às 20h00, o SL Benfica torna público que não foi notificado de nenhuma 'conclusão do Ministério Público' relativamente a qualquer inquérito judicial que esteja em curso.Aliás, não deixa de ser curioso e significativo o timing desta peça. Aquele inquérito está, como é sabido, sujeito a segredo de justiça, pelo que o SL Benfica reservará qualquer atuação para o momento e local próprios.Mais aproveita o SL Benfica para relembrar que no designado caso dos "vouchers", a que parece aludir a TVI, todas as decisões processuais de instâncias nacionais e internacionais até agora conhecidas concluíram pelo arquivamento do processo."