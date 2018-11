Benfica nega utilização do sistema sonoro da Luz para reprodução cânticos e aplausos

O Benfica desmentiu esta sexta-feira a utilização "do sistema sonoro do estádio para reprodução de gravações de cânticos ou aplausos" durante a receção ao Arouca. Em comunicado divulgado no seu site oficial, os encarnados sublinham que o "relatório dos responsáveis e delegados da FPF presentes" no jogo de ontem atestam esse facto.No jogo de ontem frente ao Arouca (2ª Liga), referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, apenas 16.454 espectadores assistiram à partida. Menos de um terço da capacidade total do estádio, o que significou que as bancadas estavam praticamente despidas. Até ao encontro de ontem, a pior assistência em casa do Benfica foi num jogo da fase de grupos da Taça da Liga. Na temporada 2016/17 somente 18.472 pessoas assistiram ao confronto com o Vizela. Na mesma época, em jogo dos ‘quartos’ da Taça com o Leixões, 19.048 espetadores eram a segunda pior casa e a terceira, novamente na Taça da Liga (2015/16), com o Nacional, 20.107."Face a um conjunto de notícias falsas e boatos que têm circulado em alguma Comunicação Social e Redes Sociais, o Sport Lisboa e Benfica desmente qualquer tipo de utilização do sistema sonoro do estádio para reprodução de gravações de cânticos ou aplausos. Facto facilmente atestado pelo relatório dos responsáveis e delegados da FPF presentes ao jogo de ontem."