Benfica negoceia venda de Lema

Sem espaço no Benfica, o defesa Cristian Lema deverá deixar as águias neste defeso em definitivo. Depois de ter estado cedido ao Newell's Old Boys, o argentino de 30 anos poderá agora rumar à Major League Soccer, campeonato no qual conta com o forte interesse do New York City.





Com efeito, segundo a TyC Sports, os novaiorquinos já estarão até em negociações com o clube da Luz, estando dispostos a apresentar uma oferta de 2 milhões de euros, uma verba que em teoria chegará para convencer as águias a deixar o jogador sair. Além do NY City, haverá igualmente interesse de equipas turcas e qataris, assim como de formações argentinas.Caso Lema saia efetivamente pelos 2 milhões de euros citados pela imprensa argentina, o Benfica acabará por ter uma considerável mais-valia com o central argentino, já que em 2017 o contratou ao Belgrano a custo zero.