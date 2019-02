Benfica no camarote na segunda mão

Os responsáveis do Benfica vão usar o camarote a que têm direito quando visitarem o Sporting, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, encontro marcado para 2 de abril próximo.

Luís Filipe Vieira e seus pares adotarão o mesmo procedimento de Frederico Varandas no desafio de amanhã, no Estádio da Luz. Como o nosso jornal adiantou, o líder leonino decidiu que iria ver o jogo no camarote.

A explicação para esta situações é simples. Nos jogos da Liga, os clubes visitantes têm direito a, pelo menos, oito lugares na tribuna presidencial. Já nos das provas da FPF, o clube anfitrião tem de ceder um camarote ao visitante.

No domingo, nenhum dirigente encarnado se sentou na tribuna, depois dos ataques de Varandas ao Benfica e, em particular, a Vieira. O líder das águias, que ficou no balneário, não respondeu ao seu homólogo, cumprindo o que estava determinado. Vieira apenas quis agradecer aos adeptos e partilhar mensagem de confiança. A resposta pode ser dada noutra altura, até porque o Benfica quis fazer "prevalecer o fair play e o desportivismo" antes dos dois dérbis, como ontem acentuou na sua ‘newsletter’ diária.