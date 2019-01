Benfica no meio de guerra de palavras entre Álvaro Pereira e Juan Sebastián Verón

O Benfica está no centro de azeda troca de palavras entre Álvaro Pereira e Juan Sebastián Verón, que esta terça-feira tem marcado o dia na Argentina. Em causa estão umas declarações do lateral esquerdo, que à 'Cielosports' se mostrou muito crítico pela forma como o Estudiantes, clube liderado por Verón, lidou com uma alegada proposta do Benfica pela sua contratação em 2015."Assinei um contrato por um ano, com outro de opção, que seria accionada caso cumprisse 50% dos jogos mais um e aí o clube teria de me comprar. Cheguei a 49% dos jogos e chegou-me uma oferta do Benfica. Aí, fui falar com eles e disse-lhes que, apesar de estar cómodo no clube, tinha uma proposta que fazia querer voltar à Europa. Nesse momento disseram-me que não, que estavam contentes comigo e que queriam que ficasse", recordou o defesa, de 33 anos, que atualmente representa o Club Nacional.Ora, as palavras de Palito acabaram por cair mal junto de Verón, que respondeu pela mesma via. "O Benfica tinha interesse, mas como é que o vamos vender por meia dúzia de tostões? Não houve nada. A única coisa que existiu foi uma abordagem do Boca Juniors", garantiu o antigo médio, que ainda segue na liderança do clube de La Plata e que, igual a si mesmo, continua a não ter papas na língua.