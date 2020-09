Benfica no Pote 1 no sorteio dos grupos na Liga Europa

A queda do Benfica em Salónica não afasta as águias das competições europeias esta temporada. À espera dos encarnados está agora a presença na fase de grupos da Liga Europa e o Benfica integra o Pote 1 do sorteio, agendado para 2 de outubro, em Nyon (Suíça). As águias foram confirmadas como cabeças de série e já sabem que vão evitar os principais tubarões da competição: longe do horizonte do Benfica estão o Arsenal, a Roma e o Nápoles, o Bayer Leverkusen e o Villarreal. Das equipas que ainda procuram apurar-se, só o Tottenham, de José Mourinho, possui um coeficiente superior às águias, pelo que a presença está assegurada entre os ‘maiores’ da competição.