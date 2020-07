Benfica oficializa a contratação de Jorge Jesus: o comunicado das águias

O Benfica confirmou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação de Jorge Jesus para o cargo de treinador. Embora os encarnados não especifiquem os dados do contrato, Record já tinha adiantado durante a tarde que o técnico vai assinar por três épocas, com salário de 8 milhões de euros por ano (4 milhões limpos).





O Benfica irá pagar, no imediato, 2 milhões de euros ao Flamengo - o técnico tinha contrato com o campeão brasileiro até junho de 2021. Minutos antes deste comunicado do Benfica, também o Flamengo oficializou a saída do treinador Jesus é agora esperado nos próximos dias em Lisboa, devendo viajar no fim de semana. Jorge Jesus trará também a sua equipa técnica. Assim, João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro e Márcio Sampaio (preparadores físicos) e Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas), irão trabalhar com JJ no Benfica. Destes, apenas Mário Monteiro esteve com o amadorense na sua passagem pela Luz, entre 2009/10 e 2014/15.A contratação de Jesus tem gerado opiniões contraditórias no universo benfiquista, como pode ler aqui A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito. Mais se informa que a Benfica SAD apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo."