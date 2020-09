Benfica oficializa contratação de central que gerou polémica

O Benfica oficializou esta segunda-feira a contratação de Kaloyan Kostov, defesa-central de 16 anos. O jogador chega do Septemvri Sófia, clube com o qual o internacional Sub-17 pela Bulgária terminou ligação a 30 de junho.





"Estou muito contente por fazer parte deste grande clube, que tem uma história enorme e imensos adeptos. Estou mesmo muito feliz, faltam-me palavras para descrever o que sinto", afirmou à BTV, sublinhando: "Comecei a aprender português no meu país, sei algumas palavras, algumas expressões na língua portuguesa. Entendo que esta aprendizagem é essencial para entender o que toda a gente me diz", assumiu o atleta.Recorde-se que, em maio, o presidente do Septemvri, Rumen Chandurov, acusou as águias de roubo . "Nos últimos meses, fomos confrontados com a atitude de um clube europeu, que certamente não será tão europeu assim, e de um intermediário. O nome dele é Georgi Zahariev, que tenta evitar o clube e beneficiar de um roubo. Digo roubo, porque é exatamente assim", afirmou o dirigente, ao ‘Sportal’, precisando: "Estou a falar do Benfica." Na altura, e a, fonte dos encarnados recusou qualquer ilegalidade. "O Benfica não infringiu os regulamentos da FIFA", frisou, explicando que o jogador esteve em Portugal apenas para conhecer o clube, sem ter treinado ou jogado. Kostov, que também era seguido pela Juventus, virá com contrato profissional de três épocas, o máximo permitido para quem tem entre 16 e 18 anos, devendo o Benfica pagar os direitos de formação.