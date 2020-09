Benfica oficializa contratação de Darwin: o valor da transferência e a cláusula milionária

O Benfica oficializou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação de Darwin Núñez. As águias anunciaram a compra por 24 milhões de euros, com o Almería a ficar com 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do jogador.





O internacional uruguaio assinou por cinco temporadas e fica blindado por uma cláusula de 150 M€, a maior da história do clube, juntamente com a de Everton Cebolinha.Recorde-se que entraves de última hora atrasaram a oficialização do negócio. Quando o avançado já estava ontem no Seixal para assinar o contrato, após os testes médicos, o seu empresário, Edgardo Lasalvia, levantou várias questões de última hora e solicitou uma comissão superior aos 10% normalmente cobrados (2,4 milhões de euros). Este último desejo deixou Luís Filipe Vieira furioso e levou-o mesmo a interromper o processo até ficar tudo clarificado.Na base da divergência estava também o pagamento de juros. O Benfica acordou começar a pagar a transferência em agosto de 2021 e o Almería deu o aval mas pretende adiantar o dinheiro junto a uma instituição financeira. Dessa forma, o Benfica teria de pagar os juros e terá sido esse acordo agora garantido que fez desbloquear o negócio, pagando os encarnados os juros dos dois primeiros anos.Para assegurar o uruguaio, de 21 anos, o Benfica disponibilizou-se a investir 24 milhões de euros, tornando-o assim na aquisição mais cara na história do clube. Os dirigentes acreditam que o atacante garantirá o devido retornou financeiro, mas também sentem que este montante, em parte, foi inflacionado pelo agente, que tem dado exemplos de má-fé que em nada ajudaram nas negociações.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Darwin Gabriel Nuñez Ribeiro pelo montante de € 24.000.000 (vinte e quatro milhões de euros) ao UD Almería.Mais se informa que o UD Almería terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2025, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros).Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 4 de setembro de 2020