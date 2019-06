O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação de Jhonder Cádiz. O avançado venezuelano, que na temporada passada representou o V. Setúbal, assinou um contrato válido até 2024.Em declarações à BTV, o jogador mostrou-se radiante com o novo desafio na carreira."É um sentimento muito forte e grande. O Benfica é a melhor equipa de Portugal. Estou muito emocionado e quero dar tudo por esta camisola. Em termos individuais, desejo ter uma época semelhante à que tive no V. Setúbal, e marcar ainda mais golos; em termos coletivos, continuar com vitórias e conquistas, que é o que os adeptos mais querem", explicou Cádiz.O avançado admitiu que "o Benfica joga de forma diferente de qualquer outra equipa em Portugal", mas prevê adaptar-se rapidamente às águias: "Espero que a experiência que tenho da liga portuguesa me ajude a adaptar mais rápido à dinâmica do clube. É sempre difícil jogar no Estádio da Luz, mas é uma partida em que todos os jogadores querem estar presentes. Não é todos os fins de semana que jogas com 60 mil pessoas. É uma sensação diferente, mas é complicado para o adversário. São 11 mais as 50/60 mil pessoas a empurrar o Benfica para a vitória".