Benfica oficializa contratação de Pedro Pinto para liderar a comunicação

O Benfica oficializou este domingo a contratação de Pedro Pinto, jornalista da TVI que vai liderar o departamento de comunicação dos encarnados a partir de 1 de janeiro do próximo ano.





Pedro Pinto despediu-se esta noite dos espectadores do canal de Queluz. "Este foi o último jornal que apresentei na TVI. Foi um orgulho estar consigo nos últimos 20 anos. Voltaremos a ver-nos. Vou para outro projeto", disse."O Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informam que Pedro Pinto assume a função de CCO – Chief Communications Officer a partir do dia 1 de janeiro de 2021.Pedro Pinto terá a responsabilidade de liderar transversalmente toda a comunicação do Benfica.Pedro Pinto tem uma carreira prestigiada e reconhecida de mais de 20 anos de ligação ao jornalismo e ao ensino universitário. A sua contratação reforça a estratégia de ampla transformação comunicacional que o Benfica pretende empreender.Uma nova etapa e um novo capítulo no seu percurso profissional, que desejamos de tão elevado sucesso como aquele que foi trilhado até aqui."