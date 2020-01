Benfica oficializa contratação de Samu

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Samuel Pedro, mais conhecido por Samu, informação que Record já tinha avançado durante o dia. O jovem extremo de 18 anos chega proveniente do Boavista, emblema onde atuou nas duas últimas temporadas, sendo que a duração do contrato ainda é desconhecida.





Samu estreou-se no decorrer da presente época pela equipa principal dos axadrezados no encontro da 13.ª jornada da Liga NOS, diante do Benfica. O extremo conta ainda com passagens pelo Beira-Mar, GD Gafanha, Sp. Braga e Palmeiras FC.