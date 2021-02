Benfica oficializa empréstimo de Gedson Fernandes ao Galatasaray: os detalhes do acordo

O Benfica confirmou o empréstimo de Gedson ao Galatasaray até ao final da época 2020/21 sem cláusula de opção de compra.





O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Galatasaray, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Gedson.O contrato de cedência firmado com o clube de Istambul é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra.Na segunda metade da temporada 2019/20 e na primeira de 2020/21, recorde-se, Gedson representou o Tottenham, de Inglaterra, emprestado pelo Benfica.