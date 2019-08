Benfica oficializa empréstimo de Pedro Pereira ao Bristol

Pedro Pereira foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Bristol, equipa que milita na segunda divisão inglesa (Championship), por empréstimo do Benfica, como Record tinha adiantado.





O lateral-direito, de 21 anos, foi cedido pelas águias por uma temporada com opção de compra, depois de já ter estado emprestado ao Génova na época passada.Lee Johnson, treinador do Bristol, mostrou-se agradado com a chegada do português: "Estou muito satisfeito por trabalhar com um jogador com o talento e potencial do Pedro. Acreditamos que é uma grande mais-valia para a lateral direita".