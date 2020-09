Benfica oficializa empréstimo de Pedro Pereira ao Crotone

O Benfica oficializou esta segunda-feira que chegou a acordo com o Crotone para o empréstimo de Pedro Pereira, válido por uma temporada. O clube recém-promovido à Serie A de Itália ficou com opção de compra no final do período de cedência.





Na última época, Pedro Pereira esteve emprestado aos ingleses do Bristol City, onde realizou 22 partidas e marcou dois golos.