Benfica oficializa empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern Munique

O Benfica oficializou esta tarde o empréstimo de Tiago Dantas ao Bayern Munique.





A chegada de Tiago Dantas ao aeroporto antes da partida para Munique



"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Bayern Munique para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Tiago Dantas.O contrato de cedência acertado com o clube alemão é válido até ao final da época 2020/21.Tiago Dantas ingressou no Benfica com apenas quatro anos de idade (2004), proveniente da Escola de Futebol Simão Sabrosa. Numa primeira fase, o médio foi incluído nas seleções da Escola de Futebol do Estádio da Luz. Começou a competir em 2008/09, com a geração de 1999, tinha então sete anos de idade (ou seja, um ano antes do normal naquela altura).Percorreu todos os escalões de formação no Clube, somando um título nacional de Juniores (2017/18) e quatro distritais (em Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis); começou a alinhar pelo Benfica B em 2018/19 e estreou-se pela equipa principal em 21 de dezembro de 2019, num jogo da Taça da Liga", escreveu o Benfica, no site oficial.