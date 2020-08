Benfica oficializa empréstimo de Yony González aos LA Galaxy

O Benfica anunciou esta quarta-feira o empréstimo de Yony González aos LA Galaxy, equipa dos EUA, até ao final do ano.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o LA Galaxy, dos Estados Unidos, para a transferência em regime de empréstimo do futebolista Yony González.O contrato assinado entre os clubes para a cedência do extremo é válido até ao final do ano civil (dezembro de 2020), tendo o emblema norte-americano assegurado uma opção de compra dos direitos económicos.O jogador colombiano atuou no Corinthians em 2020, por empréstimo do Benfica".