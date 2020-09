Benfica oficializa novo empréstimo de Krovinovic

O Benfica comunicou esta terça-feira que chegou a acordo com o WBA para o empréstimo do Filip Krovinovic. O contrato de cedência do médio ao clube inglês (Premier League) é válido até ao final da época 2020/21. Tal como Record adiantou, o empréstimo pode render à SAD do Benfica 1,2 milhões de libras (mais de 1,3 milhões de euros ao câmbio atual), em função de objetivos.





Na temporada 2019/20, recorde-se, Krovinovic já havia representado o West Bromwich Albion por empréstimo dos encarnados. O croata alinhou em 43 jogos e marcou três golos, cotando-se como um dos jogadores mais importantes na campanha da equipa, culminada com a subida à Premier League.