Benfica oficializa o empréstimo de Ferro ao Valencia

O Benfica oficializou o empréstimo de Ferro ao Valencia, até final da temporada. A cedência não inclui opção de compra para o clube espanhol.



Ferro já está em Valência e estas foram as suas primeiras palavras

O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Valência para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Ferro.O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra.