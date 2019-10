Benfica oficializa renovação de Ferro

O Benfica confirmou no site oficial a renovação de Ferro. O vínculo do central com o clube da Luz é agora válido até 2024, tal como Record adiantou esta quinta-feira na edição impressa e no Record Premium.Trata-se da ampliação do vínculo por mais uma temporada, depois de já em fevereiro último ter selado outra renovação com direito a substancial aumento salarial.Ferro diz estar a vive um sonho: "Sempre foi um sonho isto concretizar-se, mas com 8/9 anos estava longe de imaginar. Sem dúvida que é um sonho tornado realidade. A experiência está a ser incrível. Tudo está a acontecer tão rápido que eu próprio, às vezes, nem acredito. Mas foi para isto que me preparei e preparo todos os dias. O apoio dos adeptos e de todo o balneário tem sido fantástico."