Benfica oficializa renovação de Nuno Santos

O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Nuno Santos, jogador da equipa B que integrou a pré-temporada da equipa principal.O jovem jogador, de 20 anos, prolongou o seu vínculo com o clube da Luz até 2024."É um sentimento de muita felicidade, é sempre bom saber que o Clube deposita confiança em nós. Não tenho palavras para descrever o que o Clube fez por mim ao longo destes anos e com este passo importante na minha carreira sinto-me muito grato", afirmou Nuno Santos citado no site do Benfica."Não posso estar a pensar no futuro sem fazer o meu trabalho no presente. Estou neste momento na equipa B, compete-me a mim fazer o meu trabalho, dar o máximo todos os dias para um dia voltar à equipa A. Quando o míster achar que devo ter essa oportunidade só tenho de estar preparado", referiu ainda.