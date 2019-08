Benfica oficializa saída de Cádiz por empréstimo

O venezuelano Jhonder Cádiz vai deixar o Benfica para rumar ao Dijon. A confirmação foi dada esta sexta-feira pelo clube da Luz, num comunicado no qual revela que o avançado irá atuar no emblema gaulês cedido por uma temporada - com opção de compra -, conformehavia adiantado na sua edição desta sexta-feira.Lembre-se que Cádiz tinha sido contratado neste defeso ao V. Setúbal, mas a falta de espaço no plantel do Benfica acabou por ditar a sua saída rumo ao clube francês, onde será colega de equipa de Mama Baldé, ex-Sporting.