Benfica oficializa saída de Pedrinho

O Benfica oficializou esta quarta-feira a venda de Pedrinho por 18 milhões de euros. O internacional olímpico brasileiro vai atuar nos ucranianos do Shakhtar.





De acordo com as águias, a transferência está dependente "da realização de exames médicos e da celebração de contrato de trabalho desportivo". "Mais se informa que a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação e assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade relativos a esta transferência", anunciaram os encarnados à CMVM.Recorde-se que o jogador canarinho foi contratado na temporada transata ao Corinthians pelo mesmo preço: 18 milhões de euros. Pelo Benfica, cumpriu 31 jogos oficiais e apenas um golo (ao Vilafranquense).