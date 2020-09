Benfica oficializa venda de Rúben Dias ao Man. City: é a 2.ª maior transferência das águias

O Benfica oficializou a transferência de Rúben Dias para o Manchester City por 68 milhões de euros, mais 3,6 M€ por objetivos relacionados com "performance desportiva" do clube inglês. É a segunda maior venda da história do clube encarnado, apenas superada pela de João Félix (126 M€).





As águias acrescentam que "o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City".Num outro comunicado, as águias também confirmaram a contratação de Otamendi "A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias, pelo montante de € 68.000.000 (sessenta e oito milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City.Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City.Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 27 de setembro de 2020"