Benfica orgulhoso do Seixal: «Ao longo do tetra contaram-se 16 que passaram pela formação»

O Benfica tem vindo a assinalar o terceiro aniversário do tetra e na newsletter desta sexta-feira enfatizou o contributo da formação ao longo da caminhda. "Recordamos que, ao longo do tetra, entre os 70 atletas que se sagrarem campeões ao serviço do Benfica, contaram-se 16 os que passaram pela nossa formação, sem considerar os que chegaram apenas à equipa B. Foram eles André Gomes, André Horta, Bernardo Silva, Ederson, Gonçalo Guedes, Ivan Cavaleiro, João Cancelo, José Gomes, Kalaica, Lindelöf, Nuno Santos, Paulo Lopes, Pedro Pereira, Renato Sanches, Rúben Amorim e Sílvio", pode ler-se na publicação.





Os encarnados não escondem que a aposta no Seixal será uma realidade cada vez mais vincada e consideram que o futuro está no lote de oito jogadores de reserva às ordens de Bruno Lage. "Trata-se de uma aposta que veio para ficar e que voltou a ser decisiva na temporada passada, com a Reconquista. Alfa Semedo, Ferro, Florentino, Gedson, João Félix, Jota e Rúben Dias foram os campeões formados no nosso clube na época transata e na corrente época surgiram Nuno Tavares e Tomás Tavares. E como o futuro se faz hoje, é com entusiasmo que olhamos para Gonçalo Ramos, João Ferreira, Morato, Paulo Bernardo, Rafael Brito, Tiago Araújo e Tiago Dantas, chamados para participarem nos trabalhos da equipa A nesta fase, além de muitos outros pertencentes às nossas equipas no Seixal", explicam as águias.Recorde-que no último episódio dedicado ao tetra, os convidados foram Gonçalo Guedes, Nélson Semedo, Renato Sanches, além de Rodrigo e Paulo Lopes. O lateral-direito e o médio foram os mais expressivos quanto ao regresso ao clube, no futuro."Seria ótimo, gostaria de voltar numa fase em que acharia que pudesse dar tudo pelo clube e não para voltar e garantir um cachê como alguns jogadores fazem. Sim, em condições de ajudar a equipa", explicou Nélson Semedo, agora no Barcelona."Já estive para voltar ao Benfica mais do que uma vez. Já o disse há pouco tempo. Gostaria de voltar. Neste momento não sei porque estou bem no clube onde estou, estou muito contente e as coisas estão a correr bem. Não é por estar a correr bem que digo que não voltaria agora ao Benfica. Se for o caso, nunca se sabe um dia destes. Não quero voltar muito velho ao Benfica, quero ganhar títulos. Não sei, logo se vê", frisou por sua vez o craque dos franceses do Lille, com um sorriso nos lábios.