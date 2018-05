Os eslovenos do NK Triglav anunciaram esta quarta-feira, através do seu site oficial, que o jovem defesa central David Zec, de 18 anos, vai seguir carreira no Benfica. Internacional pelas seleções jovens da Eslovénia, Zec estreou-se esta temporada no nono colocado da Liga local, tendo de imediato se fixado como titular (tem até ao momento 29 jogos disputados).





Está a aprender português (e já entende)



A transferência já está acordada há algum tempo e Zec não perdeu tempo. "De uma forma ou de outra já me tenho preparado há algum tempo para esta mudança. Estou a aprender português de forma intensiva - até já entendo -, mas terei de praticar no campo do discurso. No jogo em si, quero dar um passo de cada vez e ver onde me leva", declarou o defensor, citado pelo site oficial do seu ex-clube, numa conversa na qual declarou que este "momento marcante é único". A transferência já está acordada há algum tempo e Zec não perdeu tempo. "De uma forma ou de outra já me tenho preparado há algum tempo para esta mudança. Estou a aprender português de forma intensiva - até já entendo -, mas terei de praticar no campo do discurso. No jogo em si, quero dar um passo de cada vez e ver onde me leva", declarou o defensor, citado pelo site oficial do seu ex-clube, numa conversa na qual declarou que este "momento marcante é único".

Segundo o NK Triglav, o acordo com o Benfica para a venda do defesa já estava acordado desde o mercado de inverno, mas o clube da Luz acedeu ao pedido dos eslovenos em manter o jogador até final da época. Já de acordo com o jornal 'Ekipa24', o Benfica terá pago 250 mil euros pelo defesa central.

Autor: Fábio Lima