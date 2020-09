Benfica paga 5 milhões de euros em comissões pela transferência de Rúben Dias

A transferência de Rúben Dias para o Manchester City foi oficializada esta terça-feira a troco de 68 milhões de euros. À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, as águias comunicaram também que "os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a cinco milhões de euros".





Os encarnados podem lucrar ainda mais 3,6 milhões de euros que estão dependentes da "concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva doManchester City".O internacional português, de 23 anos, assinou contrato com a formação de Pep Guardiola, Bernardo Silva, João Cancelo ou Ederson até junho de 2026.