Benfica paga hoje cláusula de Jorge Jesus ao Flamengo

Para assegurar o regresso de Jorge Jesus, o Benfica responsabilizou-se pelo pagamento da cláusula de rescisão do técnico, que, recorde-se, foi fixada em 1 milhão de euros.





Esta dívida deve ser liquidada esta segunda-feira, pois a SAD encarnada, segundo a imprensa brasileira, informou o Flamengo de que honraria o pagamento logo após a assinatura do contrato, o que acontece hoje, antes da apresentação do treinador marcada para as 17 horas no Seixal.