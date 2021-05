Benfica paga metade de Lucas... ao Brugge

Lucas Veríssimo foi contratado pelo Benfica ao Santos a troco de 6,5 milhões de euros, mas o Peixe pediu às águias que paguem quase metade dessa verba diretamente... aos belgas do Brugge. A notícia foi avançada na imprensa brasileira, que desde logo realçou a possibilidade de este ato configurar fraude fiscal. É que, se o valor da contratação do central cair nas contas do Santos, pode ser alvo de penhoras. Desta forma, pode servir para pagar os três milhões de euros da contratação de Luan Peres, defesa que o Santos já garantiu a título definitivo, depois de ali ter chegado em 2019 cedido pelo Brugge.

Os jornais locais não adiantam se o Benfica concordou com este passo, que segundo especialistas citados resultaria em "fraude tributária", motivando "processos por fraude à execução". Contudo, é preciso salientar que no acordo entre os clubes ficou definido que o Benfica pagaria Lucas Veríssimo em três tranches no prazo de dois anos: A primeira seria de 2,5 milhões no momento da transferência e as outras duas, de 2 M€ cada, a serem pagas no final de 2021 e de 2022, respetivamente.