Benfica pagou 13,7 milhões de euros a advogados e consultores em 2018/19 Contas comunicadas à CMVM





João Medeiros, advogado que defendeu a SAD no E-Toupeira, marcou presença no jantar do 16º aniversário da Luz e cumprimentou Vieira.

• Foto: Vítor Chi