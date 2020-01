Benfica pagou táxi a Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes recordou o dia em que chegou de táxi ao Benfica Futebol Campus, depois de ter sido apanhado de surpresa ao saber que tinha sido convocado para um encontro no Monaco (em 2014, para a Liga dos Campeões). O jogador confessou, entre gargalhadas, que pediu fatura para o clube... pagar.

"Completara 18 anos há dois meses e não tinha carta. Ligaram-me a dizer ‘vamos para o Monaco, tens de vir treinar’. Liguei aos meus pais e aos pais de uma pessoa importante, a Madalena, em casa de quem estava a dormir, mas ninguém me podia levar. Tive de pegar num mealheiro que tinha com ela, tirei 50 ou 60 euros e apanhei um táxi. Na altura, nem tinha dinheiro para o táxi e pedi fatura para depois o clube me pagar. E a verdade é que me pagaram", revelou o avançado, ao BenficaPlay.





O avançado recordou a passagem pelo Benfica e admitiu que foi das coisas "mais marcantes" da vida. "De facto, deu-me tudo! Deu-me a vida e a educação que tenho hoje. Vou guardar [a minha passagem] para todo o sempre. E, um dia, quem sabe se não volto a casa...", frisou.O internacional português manteve o mesmo tom. "Ser Benfica é algo muito importante. Toda a mística, tudo o que incutem, não dá para explicar. Às vezes levas duas ou três pancadas e ficas de rastos, mas consegues suportar porque estás num clube como o Benfica", referiu o jogador do Valencia, que deixou as águias em janeiro de 2017.