Benfica para o FC Porto: «Com um apagão e sumiço de milhões, nada como inventar colunas e sons»

O Benfica reagiu este domingo à 'provocação' do FC Porto que, esta manhã, através do Dragões Diário , lançou algumas farpas aos encarnados a propósito da alegada utilização (que as águias negaram) do sistema sonoro do estádio da Luz para reprodução de gravações de cânticos e aplausos no jogo da Taça de Portugal."Vivem, sonham e dormem a pensar em nós. Nada como desviar as atenções de um prejuízo histórico, sem explicação, após vendas e vendas de milhões. Com um apagão e sumiço de milhões, nada como inventar colunas e sons. Onde estão os milhões?", disse fonte oficial do Benfica.