Benfica dá os parabéns a Rúben Dias: «Seixal projetou-o para o... mundo»

O Benfica deixou este sábado uma mensagem de parabéns a Rúben Dias, antigo defesa-central do clube, que foi eleito o Jogador do Ano na sua época de estreia na Premier League.





Em nota publicada no sítio oficial do clube na Internet, as águias recordam todo o percurso do internacional português na carreira, desde os primeiros passos no Estrela da Amadora, passando pelos escalões de formação do Benfica - de 2008/09 a 2016/17 -, até à estreia pela equipa principal, num jogo frente ao Boavista, no Bessa. "Seixal projetou-o para o… mundo", pode ler-se no artigo publicado este sábado.Recorde-se que o defesa-central, de 24 anos, deixou o Benfica no arranque desta temporada para mudar-se para os agora campeões Manchester City, numa transferência que rendeu aos cofres do clube da Luz 68 milhões de euros.