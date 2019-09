Benfica pede calma face aos assobios

A insatisfação dos adeptos no final do encontro com o V. Guimarães (0-0) foi encarada com serenidade e sem dramatismos, apurou o nosso jornal. Apesar dos assobios que se ouviram, o que levou Bruno Lage a reagir, pedindo calma a quem estava na bancada, aquela manifestação não foi considerada expressiva.

No arranque da Taça da Liga, Lage promoveu oito alterações no onze, estreando Zlobin e Jardel (o capitão esta época), dando oportunidades a jogadores com menos minutos e fazendo regressar Gabriel, após lesão. "O jogo serviu, sobretudo, para avaliar a evolução dos jogadores menos utilizados e para lhes dar ritmo competitivo, tendo em conta que, devido à exigência do calendário, todos serão necessários", destacaram as águias na ‘newsletter’ de ontem.

Num texto intitulado ‘Sementes para o futuro’, o Benfica lembrou que alinharam seis jogadores ‘made in Seixal’ (Zlobin, Tomás Tavares, Rúben Dias, Nuno Tavares, Gedson e Jota) e que a média de idades da equipa rondou os 22 anos. "O presente, assim como o futuro, mesmo com um ou outro percalço pelo caminho, estão garantidos", sublinharam os encarnados. Em suma, foi "um jogo típico de estreia na Taça da Liga".