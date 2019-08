Benfica pede campeonato com "regras claras e sem ameaças e coações"

O Benfica fez esta sexta-feira, dia de arranque da Liga NOS 2019/20, votos para que o campeonato de "tenha elevação, desportivismo dentro e fora do campo, regras claras e sem ameaças e coações como infelizmente aconteceu nos últimos anos.""Da nossa parte, todo o protagonismo será dado aos verdadeiros artistas, equipa técnica e jogadores, a razão de ser deste espectáculo que emociona milhões e constitui uma das indústrias mais rentáveis e prestigiadas do País", acrescenta o clube da Luz na newsletter diária.O Benfica assinala também "os bons resultados desportivos obtidos por todas as equipas portuguesas nestas primeiras pré-eliminatórias europeias, num contributo importante para a melhoria do ranking de Portugal na UEFA".O Campeonato não poderia começar melhor. Amanhã na Luz, às 21h30, será com casa cheia que o Benfica começará a defesa do seu título. A pré-época teve planeamento, projeção internacional e resultados que nos dão muita confiança em relação ao futuro, mas o mais difícil começa agora.Os brilhantes triunfos no International Champions Cup e na Supertaça fazem já parte do passado. Ainda mais o vibrante título nacional da época passada.Que este Campeonato tenha elevação, desportivismo dentro e fora do campo, regras claras e sem ameaças e coações como infelizmente aconteceu nos últimos anos.Da nossa parte, todo o protagonismo será dado aos verdadeiros artistas, equipa técnica e jogadores, a razão de ser deste espectáculo que emociona milhões e constitui uma das indústrias mais rentáveis e prestigiadas do País.Congratulamo-nos, por isso, pelos bons resultados desportivos obtidos por todas as equipas portuguesas nestas primeiras pré-eliminatórias europeias, num contributo importante para a melhoria do ranking de Portugal na UEFA.Voltando ao início do Campeonato, o nosso primeiro adversário será o Paços de Ferreira, que garantiu o regresso ao primeiro escalão na temporada passada. Apesar de ter disputado a Liga de Honra em 2018/19 (na qual se sagrou campeão), este é um clube habituado ao convívio entre os grandes.A mobilização está garantida e o apoio dos benfiquistas, estamos certos, muito contará para que a equipa consiga ultrapassar este primeiro valoroso adversário.Como campeões, naturalmente todos terão uma motivação extra para nos tentarem tirar pontos, conforme lembrou Rui Costa. Mais uma razão para começarmos com total concentração e foco desde já.Jogo a jogo, rumo ao 38 pelo Benfica!