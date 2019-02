Benfica pede fair play e desportivismo no dérbi

Através da habitual newsletter, publicada no site oficial, o Benfica deixou um apelo para que o dérbi de domingo, frente ao Sporting, se realize sem problemas e com o maior desportivismo. Poucos dias depois das duras críticas apontadas por Frederico Varandas, presidente dos leões, à direção de Luís Filipe Vieira, o clube da Luz aponta como lema o "total foco no jogo dentro das quatro linhas"."No espaço de quatro dias teremos dois dérbis de enorme exigência. Confiança, ambição e humildade são as nossas palavras de ordem. Total foco no jogo dentro das quatro linhas. Fica o desejo e o apelo para que prevaleçam o fair play e o desportivismo", escreveram as águias.Na mesma 'News Benfica', os encarnados sublinharam a importância da subida de mais quatro jovens da equipa B ao plantel principal."Caracteriza uma autêntica primavera encarnada num trabalho notável de formação com frutos inestimáveis para o presente e o futuro do futebol português. Um caso único em Portugal. Um caso raro na Europa. O 'berço' de todos eles é o mesmo por onde passaram Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Nélson Semedo, João Cancelo, André Gomes, Renato Sanches, Ederson, Lindelöf, Ronny Lopes, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro e muitos mais, numa impressionante prova de visão de todo um projeto."