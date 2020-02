Benfica pede processos disciplinares para Pepe e Marega

O Benfica vai avançar junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com o pedido de despenalização dos cartões amarelos mostrados a Weigl e Vlachodimos no clássico de sábado com o FC Porto, revelou fonte das águias.





Os encarnados vão ainda avançar com pedidos de abertura de processos de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e CD da FPF sobre Pepe e Marega.Segundo o Benfica referiu no domingo, em comunicado , logo aos 4' "houve uma clara agressão de Marega a Taarabt (com perda de dentes inclusive para o jogador do Benfica) que passou totalmente incólume". Quando ao central, os encarnados afirmaram então que existiu uma "brutal agressão a soco de Pepe a Taarabt de frente para o árbitro, com este a ver, e que nem ele nem o VAR assinalam."