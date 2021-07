Benfica perde frente à equipa B no primeiro jogo-treino da época

O Benfica perdeu este sábado frente à equipa B no primeiro jogo-treino da nova temporada por 1-0 com golo de Henrique Pereira. Segundo o site das águias, Jorge Jesus fez alinhar todos os jogadores que estavam disponíveis, com exceção de Adel Taarabt, que cumpriu exames médicos e testes físicos na sexta-feira. De fora ficaram Gilberto e Vinicius, ainda a cumprir quarentena, bem como Rodrigo Pinho, Darwin Nuñez, Morato, Diogo Gonçalves, André Almeida e Lucas Veríssimo, entregues ao departamento médico.





JJ fez alinhar no primeiro onze da época Helton Leite; Tomás Araújo, Weigl e Ferro; Gedson Fernandes, Florentino, Chiquinho e Grimaldo; Pizzi, Gonçalo Ramos e Waldschmidt.Na próxima quarta-feira, o Benfica defronta o Sporting da Covilhã, uma vez mais no Benfica CampusRafa, Vertonghen e Seferovic estão de férias, depois de terem participado no Euro'2020 ao passo que. Otamendi e Everton continuam ao serviço das respetivas seleções na Copa América.