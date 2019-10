Benfica perde na Rússia e complica vida na Champions

O Benfica sofreu esta quarta-feira a segunda derrota em outros tantos encontros no Grupo G da Liga dos Campeões, ao perder por 3-1 na visita ao reduto do Zenit São Petersburgo. Num encontro que assumia contornos decisivos perante o desaire da ronda inaugural (em casa, diante do RB Leipzig), o conjunto encarnado acabou por nunca se encontrar em campo, perdendo em face dos golos de Artem Dzyuba (21'), Rúben Dias (70' p.b.), e Sardar Azmoun (78'). Raúl de Tomás, aos 85', ainda devolveu a esperança aos encarnados com um grande golo, mas de pouco valeu.





Com este resultado, o Benfica fecha as duas primeiras rondas da prova da UEFA sem qualquer ponto, a 4 do adversário desta noite e do Lyon e 3 do RB Leipzig.