Benfica perde recurso no TAD pela «corja» na BTV

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) validou o acórdão proferido pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que, a 21 de maio de 2019, condenou o Benfica a uma multa de 34.430 euros devido às declarações do jornalista Valdemar Duarte durante a narração do jogo Benfica-FC Porto, disputado a 22 de janeiro de 2019 e referente às meias-finais da Allianz Cup.





Documentos Acórdão do TAD

Durante a partida, transmitida pela BTV, o jornalista teve vários comentários pouco abonatórios em relação ao clube, jogadores e dirigentes do FC Porto, facto que levou o Conselho de Disciplina a considerá-las "ofensivas da honra e da reputação dos agentes desportivos por elas visados".

O clube da Luz recorreu da sentença, realçando que as declarações em causa não podiam ser da responsabilidade do clube, nem da estação televisiva, mas apenas de quem as proferiu. Porém, no despacho agora conhecido, o TAD esclarece que "não vê motivos para excluir a ilicitude da conduta que lhe é imputada".